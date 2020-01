La Fiorentina vuole crescere nel prossimo futuro, portando a Firenze giocatori importanti. Come Amrabat ad esempio, per il quale i viola sono alla finestra attendendo i risvolti di quello che accadrà fra Napoli e Verona. Nel frattempo però si cercano rinforzi per il presente futuribile. Continua il pressing prolungato per Duncan e Juan Jesus. Per Duncan il Sassuolo deve scendere di almeno 5 milioni rispetto alla richiesta iniziale (circa 20). La speranza è di limare le differenze negli ultimi giorni di mercato. Piace Mandragora, ma ad ora non ci sono margini, così come per Vecino. Fofana non è un’opzione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.