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Sousa: "Chiesa punta e salta sempre l'uomo. Berna ha fatto il salto di qualità. A Vecino dissi..."

Paulo Sousa ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sulla sua Fiorentina:«Con Vecino mi sforzai per convincerlo, lui non lo era, di poter arrivare a un livello alto. Con Spalletti s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2018 11:25
Sousa: "Chiesa punta e salta sempre l'uomo. Berna ha fatto il salto di qualità. A Vecino dissi..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Paulo Sousa ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole sulla sua Fiorentina:

«Con Vecino mi sforzai per convincerlo, lui non lo era, di poter arrivare a un livello alto. Con Spalletti sta perfezionando l’occupazione degli spazi: ha gamba, corsa e ora la possibilità di arrivare in area più spesso, soprattutto da destra».

Bernardeschi? Alla Juve ha fatto il salto di qualità: non avevo dubbi. Noi allenatori non possiamo essere così egoisti da pensare di poter far crescere da soli i giocatori: conta anche l’entourage calcistico e la Juve fa maturare tutto ciò che di buono un giocatore ha.

Chiesa? Federico ha grande capacità esplosiva e l’uomo lo punta, sempre».

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