ACF, Vecino autorizzato a svolgere le visite mediche con l'Inter: "Ci hanno comunicato che vogliono pagare la clausola"
La società comunica ufficialmente il lascia passare per Vecino direzione Inter
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2017 15:37
ACF Fiorentina comunica che la Società FC Internazionale ha manifestato l’intenzione di acquisire i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matias Vecino avvalendosi della clausola rescissoria. Il Club viola autorizza, pertanto, il giocatore ad effettuare le visite mediche propedeutiche alla definizione dell’accordo.