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ACF, Vecino autorizzato a svolgere le visite mediche con l'Inter: "Ci hanno comunicato che vogliono pagare la clausola"

La società comunica ufficialmente il lascia passare per Vecino direzione Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2017 15:37
ACF, Vecino autorizzato a svolgere le visite mediche con l'Inter: "Ci hanno comunicato che vogliono pagare la clausola" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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ACF Fiorentina comunica che la Società FC Internazionale ha manifestato l’intenzione di acquisire i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matias Vecino avvalendosi della clausola rescissoria. Il Club viola autorizza, pertanto, il giocatore ad effettuare le visite mediche propedeutiche alla definizione dell’accordo.

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