Vecino, incontro iniziato tra Lucci e Inter. Dopo Borja Valero, Spalletti avrà un altro centrocampista viola..
E' iniziato l'incontro tra l'Inter e Alessandro Lucci, agente di Matias Vecino per portare avanti la trattativa tra i due club e con il giocatore
E' iniziato l'incontro tra l'Inter e Alessandro Lucci, agente di Matias Vecino per portare avanti la trattativa tra i due club e con il giocatore. Mancano ancora alcuni dettagli per far sì che la trattativa si concluda, anche se ormai molto vicino alla risoluzione. Lucci ora parlerà con l'Inter per accelerare i tempi e portare al più presto il centrocampista uruguaiano alla corte di Luciano Spalletti, che aspetta rinforzi per la sua nuova Inter. Vecino sempre più nerazzurro, Spalletti e l'Inter sempre più convinti di chiudere con la Fiorentina. Dopo Borja Valero, un altro faro del centrocampo viola potrebbe diventare un giocatore dell'Inter.
Fonte: gianlucadimarzio.com