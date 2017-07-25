Vecino, incontro iniziato tra Lucci e Inter. Dopo Borja Valero, Spalletti avrà un altro centrocampista viola..

E' iniziato l'incontro tra l'Inter e Alessandro Lucci, agente di Matias Vecino per portare avanti la trattativa tra i due club e con il giocatore

A cura di Redazione Labaroviola 25 luglio 2017 11:09

Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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