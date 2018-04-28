Vergogna Juve: espulsione eccesivamente severa dell'ex viola Vecino al 15' minuto

Scudetto che rischia di prendere la via di Torino dopo questa giornata di campionato.Dopo il gol al 11' minuto di D.Costa arriva anche una dubbia espulsione per Vecino per fallo su Mandzukic. L'arbitr...

Scudetto che rischia di prendere la via di Torino dopo questa giornata di campionato.

Dopo il gol al 11' minuto di D.Costa arriva anche una dubbia espulsione per Vecino per fallo su Mandzukic. L'arbitro dopo aver visto il VAR ha espulso il giocatore tra le polemiche di giocatori nero-azzurri. Anche tutte le emittenti si sono scatenate ed hanno sostenuto che l'intervento non fosse da espulsione.