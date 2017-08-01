Vecino è arrivato a Milano per le visite: "Sono contento di essere all'Inter" indosserà la maglia numero 6

Inizia l'avventura di Matias Vecino in nerazzurro, è arrivato ieri sera a Milano con il suo agente

Matias Vecino ieri è arrivato alla stazione centrale di Milano accompagnato dal suo agente e si è recato nel solito hotel in zona San Siro dove soggiornano i nuovi nerazzurri. «Sono contento di essere all’Inter», ha detto ai tifosi presenti, ai quali ha aggiunto che è sua intenzione preferire la maglia numero 6, lasciata libera da Joao Mario, alla 8 che aveva a Firenze. Dopo le visite mediche in programma stamani (e autorizzate ieri con un comunicato dalla Fiorentina), il giocatore firmerà un contratto di 4 anni che partirà da una base di 2,5 milioni (compresi i diritti d’immagine) e arriverà fino a 3 milioni. L’Inter pagherà ai viola la clausola di 24 milioni in 2 rate.

La Gazzetta dello Sport