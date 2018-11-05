Borja Valero: "Vecino appena arrivato alla Fiorentina era timido, quando voleva fare qualcosa..."

Alla vigilia di Inter-Barcellona ha parlato in conferenza stampa Borja Valero, queste le sue parole su Vecino:"E' un giocatore che è arrivato in Europa, prima alla Fiorentina era molto giovane e timid...

A cura di Redazione Labaroviola 05 novembre 2018 13:04

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