Borja Valero: "Vecino appena arrivato alla Fiorentina era timido, quando voleva fare qualcosa..."
Alla vigilia di Inter-Barcellona ha parlato in conferenza stampa Borja Valero, queste le sue parole su Vecino:"E' un giocatore che è arrivato in Europa, prima alla Fiorentina era molto giovane e timid...
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2018 13:04
Alla vigilia di Inter-Barcellona ha parlato in conferenza stampa Borja Valero, queste le sue parole su Vecino:
"E' un giocatore che è arrivato in Europa, prima alla Fiorentina era molto giovane e timido. Prima di fare qualunque cosa chiedeva il permesso, ma ora è cresciuto tantissimo. Gli auguro il meglio, è un grande giocatore e amico".