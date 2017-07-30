Vecino domani sarà a Milano per sostenere le visite mediche e firmare con l'Inter
Ai viola andranno i 24 mln previsti dalla clausola, mentre per il giocatore è pronto un quadriennale da 3 mln netti a stagione
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2017 22:34
Matias Vecino ormai può essere considerato un ex giocatore della Fiorentina. A conferma delle voci di mercato che vorrebbero il centrocampista uruguaiano sempre più lontano da Firenze si aggiungono ora anche le indiscrezioni secondo cui il ragazzo domani dovrebbe recarsi a Milano, al fine di sostenere le visite mediche ed apporre la firma sul contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi quattro anni. Ai viola andranno i 24 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria inserita nel contratto mentre per il giocatore è pronto un ricco accordo da tre milioni netti a stagione.