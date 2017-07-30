Labaro Viola

Vecino domani sarà a Milano per sostenere le visite mediche e firmare con l'Inter

Ai viola andranno i 24 mln previsti dalla clausola, mentre per il giocatore è pronto un quadriennale da 3 mln netti a stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 luglio 2017 22:34
Vecino domani sarà a Milano per sostenere le visite mediche e firmare con l'Inter - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Inter
Vecino
Condividi

Matias Vecino ormai può essere considerato un ex giocatore della Fiorentina. A conferma delle voci di mercato che vorrebbero il centrocampista uruguaiano sempre più lontano da Firenze si aggiungono ora anche le indiscrezioni secondo cui il ragazzo domani dovrebbe recarsi a Milano, al fine di sostenere le visite mediche ed apporre la firma sul contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi quattro anni. Ai viola andranno i 24 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria inserita nel contratto mentre per il giocatore è pronto un ricco accordo da tre milioni netti a stagione.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok