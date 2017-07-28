Corriere Fiorentino, Vecino è virtualmente dell'Inter, Kalinic può partire per Lisbona..

Come riportato dal quotidiano Corriere Fiorentino, Matias Vecino è già virtualmente un giocatore dell'Inter

Come riportato dal quotidiano Corriere Fiorentino, Matias Vecino è già virtualmente un giocatore dell'Inter. I neroazzurri hanno già fatto sapere a Corvino che pagheranno la clausola rescissoria di 24 milioni entro il 10 di Agosto, ultimo giorno secondo il contratto. L'uruguaiano infatti non partirà per il Portogallo per l'amichevole contro lo Sporting. Cosa diversa invece per Kalinic in quanto un'offerta vera e propria ancora non è arrivata. Il croato potrebbe partire con il resto della squadra in direzione Lisbona