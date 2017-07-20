Gazzetta, l'Inter vuole pagare Vecino in tre rate. Pioli tra sconforto e rassegnazione..

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si legge come l'Inter voglia pagare la clausola in 3 rate. Vecino a un passo dall'addio..

È ai dettagli la trattativa tra Vecino e l'Inter. I viola vorrebbero la clausola di 24 milioni pagata per intero mentre i neroazzurri punterebbero a pagare in tre rate, aggiungendo qualche milione in piú. Il prossimo contatto tra le due società sarà decisivo. Anche Stefano Pioli ha alzato bandiera bianca, e quella con il Trento potrebbe essere stata la sua ultima apparizione in maglia viola. E dire che l’uruguaiano aveva trovato un ottimo feeling con Stefano Pioli. Il tecnico emiliano, anche se a malincuore, ha preso atto della situazione. Con una notevole dose di amarezza.