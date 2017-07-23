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L'Inter ha comunicato alla Fiorentina di voler pagare la clausola di Vecino. Questo il motivo dell'esclusione dall'amichevole

All'Inter il centrocampista uruguaiano andrà a guadagnare il triplo dell'ingaggio che percepisce a Firenze. Ormai è ad un passo dall'addio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2017 09:14
L'Inter ha comunicato alla Fiorentina di voler pagare la clausola di Vecino. Questo il motivo dell'esclusione dall'amichevole - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Matias Vecino può seguire Borja Valero e diventare un giocatore dell’Inter. Spalletti ha deciso di pescare a piene mani dalla Fiorentina, spingendo per avere il centrocampista. Ieri l’uruguaiano non ha partecipato all’amichevole con il Bari perché Ausilio ha comunicato ai viola di voler pagare la clausola di 24 milioni (in due tranche). Il via libera da parte di Vecino era arrivato nei giorni scorsi con ingaggio triplicato.
La Nazione

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