Caos Lazio, Vecino litiga con Sarri, escluso per motivi disciplinari: “Motivo non è l’allenamento, sono stato sincero”

Un’esclusione eccellente. Anche per mandare un segnale a tutto lo spogliatoio. Matias Vecino non ci sarà nella partita che la Lazio giocherà martedì sera contro il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia. La società, in accordo con l’allenatore, ha deciso di non convocarlo per motivi disciplinari. Domenica mattina c’è stato uno scambio di battute poco consono fra il centrocampista uruguaiano e il tecnico Sarri che pure gli aveva fatto i complimenti per come era entrato in campo contro il Cagliari: i due, che si conoscono dai tempi di Empoli hanno avuto uno scambio duro, il giocatore ha però riconosciuto di aver sbagliato e accetta l’esclusione per la gara col Genoa, sicuro del fatto che l’incomprensione con Sarri è già rientrata.

A Formello, in tal senso, negli ultimi giorni un po’ di nervosismo è emerso: con la Lazio in grande ritardo in classifica e lontana 4 punti dalla zona Champions League, con i tifosi che hanno fischiato la squadra al termine della partita col Cagliari (vinta con fatica benché i sardi fossero in 10 da metà primo tempo), si è utilizzato l’episodio che ha coinvolto Vecino anche per dare una scossa. La sua esclusione è dunque un messaggio che ha in realtà più destinatari. Lotito e Sarri si aspettano che i calciatori cambino atteggiamento, e che la Lazio acceleri. Fin dalla partita di martedì con il Genoa.

Escluso per motivi disciplinari dai convocati della Lazio per la sfida serale col Genoa, Matias Vecino ha voluto rispondere sui social. “Mi dispiace non poter essere a disposizione della squadra per la importante partita di questa sera, ma accetto la decisione presa! – si legge su Instagram -. È importante però chiarire che dietro a questa decisione non ci sono la partita con il Cagliari o gli allenamenti! Sono sempre stato una persona sincera, diretta, che dice quello che pensa, ma non ho mai mancato di rispetto a nessuno. Ho la coscienza pulita e la voglia di tornare al più presto a fare quello che amo di più”.

