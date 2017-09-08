Labaro Viola

Spalletti: "Vecino e Borja Valero non mollano di un centimetro. Sono quello che mancava all'Inter"

Timbrano ogni giorno il cartellino e danno sempre il massimo. Conoscono bene il nostro calcio" così Luciano Spalletti alla Gazzetta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 settembre 2017 11:11
Spalletti: "Vecino e Borja Valero non mollano di un centimetro. Sono quello che mancava all'Inter" -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Inter
Vecino
Borja Valero
Spalletti
Condividi

Luciano Spalletti ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:

"Borja Valero e Vecino sono abituati al nostro calcio, ai nostri ritmi, hanno carattere. Timbrano tutti i giorni il cartellino, e per tutto il giorno non mollano di un centimetro. Accendono la luce al primo munito e la spengono solo a gara finita. Danno i risultati che devono dare. Ecco, forse mancava gente così all’Inter, almeno questo ho pensato osservando da fuori la squadra.”

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok