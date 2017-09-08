Spalletti: "Vecino e Borja Valero non mollano di un centimetro. Sono quello che mancava all'Inter"
Timbrano ogni giorno il cartellino e danno sempre il massimo. Conoscono bene il nostro calcio" così Luciano Spalletti alla Gazzetta
A cura di Redazione Labaroviola
08 settembre 2017 11:11
Luciano Spalletti ha parlato alla Gazzetta dello Sport, queste le sue parole:
"Borja Valero e Vecino sono abituati al nostro calcio, ai nostri ritmi, hanno carattere. Timbrano tutti i giorni il cartellino, e per tutto il giorno non mollano di un centimetro. Accendono la luce al primo munito e la spengono solo a gara finita. Danno i risultati che devono dare. Ecco, forse mancava gente così all’Inter, almeno questo ho pensato osservando da fuori la squadra.”