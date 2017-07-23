TUTTO FATTO, VECINO È DELL'INTER PER 24 MILIONI. INGAGGIO SUPER PER IL CENTROCAMPISTA
Vecino dice addio a Firenze e alla Fiorentina. Domani visite mediche e firma sul nuovo contratto. Ormai è un nuovo calciatore dell'Inter.
A cura di Flavio Ognissanti
23 luglio 2017 12:08
C'erano pochi dubbi adesso è tutto fatto, domani Matias Vecino farà le visite mediche con il club nerazzurro e firmerà il suo nuovo contratto di cinque anni a 3,2 milioni di euro a stagione per un totale di 16 milioni netti. L'Inter ha ufficialmente pagato la clausola di rescissione alla Fiorentina di 24 milioni, altri soldi freschi che entrano nelle casse viola. Dopo Borja Valero, Spalletti accoglie Vecino. Il centrocampo dell'Inter è sempre di più a tinte viola. Quello della Fiorentina invece è sempre più sguarnito di giocatori di spessore.
Flavio Ognissanti