TUTTO FATTO, VECINO È DELL'INTER PER 24 MILIONI. INGAGGIO SUPER PER IL CENTROCAMPISTA

Vecino dice addio a Firenze e alla Fiorentina. Domani visite mediche e firma sul nuovo contratto. Ormai è un nuovo calciatore dell'Inter.

A cura di Flavio Ognissanti 23 luglio 2017 12:08

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