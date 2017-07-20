Bucchioni: "Perche in questo anno non è stato cambiato il contratto di Vecino. Andava tolta la clausola e adeguato il contratto"

Il problema non è vendere ma reinvestire i soldi. È in atto il ridimensionamento, venduti tutti i nazionali" così Enzo Bucchioni a Radio Blu

Enzo Bucchioni ha parlato Radio Blu, queste le sue parole:

"Io mi chiedo cosa stia succedendo alla Fiorentina. Su Kalinic perché lo hanno fatto tornare a Moena? Lui è arrivato in ritiro per evitare multe, ed è ripartito subito. Questa situazione non ha un senso logico, la società gigliata è sempre un soggetto passivo che subisce le situazioni. Non mi interessano se si vendono i giocatori, importante è reinvestire i soldi che si sono guadagnati.

Stiamo magnificando le doti di ragazzi del ’99 o del 2000, non di acquisti veri. Corvino sta smontando una squadra fatta di 14 nazionali. Quello che non torna sono i tempi. Che Bernardeschi volesse andarsene lo sapevamo da tempo, uguale per Kalinic. Che Borja Valero volesse il rinnovo pure.

Su Vecino l'errore è stato non chiamarlo in sede offrendo il rinnovo a una cifra maggiore, modificando la cifra della clausola. Sono tutte situazione che potevano essere affrontate prima del ritiro. La strategia è chiara, il ridimensionamento è in atto poi spero di essere smentito.

Corvino ha 100 milioni in mano ricavato dalle cessioni. Con questi soldi mi aspetto una squadra importante al via, ma non mi fido più di Corvino"