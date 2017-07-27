Gazzetta: l'Inter è pronta a pagare la clausola per Vecino, ma in due rate...

Continua il lavoro burocratico fra i due club e l'agente del giocatore

Continua il lavoro burocratico tra Inter e Fiorentina per Matias Vecino. Ieri l’uruguaiano si è presentato alla ripresa degli allenamenti. I club e l’agente Lucci proseguono i contatti per apparecchiare il pagamento della clausola da 24 milioni con rateizzazione biennale.

Fonte: La Gazzetta dello Sport