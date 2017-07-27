Labaro Viola

Gazzetta: l'Inter è pronta a pagare la clausola per Vecino, ma in due rate...

Continua il lavoro burocratico fra i due club e l'agente del giocatore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2017 12:45
Gazzetta: l'Inter è pronta a pagare la clausola per Vecino, ma in due rate... - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Inter
Vecino
Gazzetta
Condividi

Continua il lavoro burocratico tra Inter e Fiorentina per Matias Vecino. Ieri l’uruguaiano si è presentato alla ripresa degli allenamenti. I club e l’agente Lucci proseguono i contatti per apparecchiare il pagamento della clausola da 24 milioni con rateizzazione biennale.

Fonte: La Gazzetta dello Sport

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok