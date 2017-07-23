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La Fiorentina fa la festa di chiusura a Moena. Vecino non c'è, sarà un giocatore dell'Inter

Mancava solo Vecino, ufficialmente senza nessuna motivazione ma ormai il centrocampista è prossimo a diventare un nuovo giocatore dell'Inter

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2017 10:46
La Fiorentina fa la festa di chiusura a Moena. Vecino non c'è, sarà un giocatore dell'Inter - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vecino
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Vecino
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Sì chiude il ritiro di Moena per la Fiorentina e per tutto lo staff di Stefano Pioli. Per questo la società viola ha organizzato una festa di chiusura nella città trentina dove tutta la squadra ha così potuto salutare i tifosi e i cittadini di Moena. A questa festa però non ha potuto partecipare Matias Vecino, ufficialmente senza una spiegazione, ma ormai il calciatore è prossimo a diventare un nuovo giocatore dell'Inter.

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