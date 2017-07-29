Vecino non parte per Lisbona e verrà ceduto all'Inter. Per l'ufficialità peró ci vuole tempo..

Vecino non parte con i compagni per Lisbona, l'uruguaiano è sempre piú vicino all'Inter..

Il fatto che ieri Matias Vecino non sia salito sul volo per Lisbona insieme alla Fiorentina è un chiaro segnale: il suo futuro è lontano da Firenze, l'uruguaiano è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con l'Inter. Per l'ufficialità c'è ancora da aspettare, perché ancora non c'è l'accordo definitivo fra i club: la Fiorentina è chiara, vuole l'intera clausola rescissoria pari a 24 milioni di euro. A scriverlo è il quotidiano sportivo Tuttosport.