Fiorentina quanti miracoli: reazione dopo Astori e mercato di Corvino da applausi

Rialti ha scritto delle righe molto interessanti su Stadio : “Diciamo subito che un miracolo è già successo. Lo dice il racconto di questa stagione che è iniziata così. Corvino è stato chiamato dalla...

Rialti ha scritto delle righe molto interessanti su Stadio : “Diciamo subito che un miracolo è già successo. Lo dice il racconto di questa stagione che è iniziata così. Corvino è stato chiamato dalla Proprietà a cancellare il debito del club, circa 37 milioni e spiccioli di euro. Inoltre limare abbondantemente la cifra alla quale era arrivato il monte-ingaggi, oltre i 70 milioni di euro. E il Direttore lo ha trascinato intorno ai 35 milioni. Non solo Corvino ha portato nelle casse viola anche un surplus di circa 40 milioni. E tutto questo cambiando l’ottanta per cento della squadra, portandola ad essere la più giovane in classifica. Il tutto dovendo passare anche attraverso alla drammatica morte di Astori. Una sorta di… attraversamento del deserto. Eppure… la giovane Fiorentina ha saputo reggere a tutto e tutti. Settimo posto nel mirino, se dovesse succedere sarà meglio di un anno fa quando c’erano Bernardeschi, Kalinic, Vecino, Borja Valero, Ilicic e Gonzalo Rodriguez. Mica poco”.