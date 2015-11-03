Notizie Rialti Fiorentina

Associazione stampa toscana: "Nuova targa al Franchi in onore di Ciccio Rialti"
19 gennaio 2023 20:25
Il sindaco Nardella svela la targa in onore di Ciccio Rialti in tribuna stampa, applausi da tutto lo stadio
09 novembre 2022 20:16
Domani prima di Fiorentina-Salernitana, la tribuna stampa verrà intitolata a Rialti
08 novembre 2022 08:09
Commisso: "Ho lo stesso sogno di Rialti, lo scudetto della Fiorentina. Non capivo perché era sempre il primo..."
15 ottobre 2020 18:49
Spalletti: "Rialti mi disse 《Non sei pronto per venire alla Fiorentina》. Ti motivava anche senza complimenti"
15 ottobre 2020 18:26
Prandelli: "Rialti? Orgoglio fiorentino. Magari la Fiorentina potrà ricordarlo con una grande vittoria"
10 aprile 2020 22:53
Pierguidi: "Calcio storico una festa di popolo. No alle porte chiuse. Ipotesi slittamento 2021.."
09 aprile 2020 21:00
Prandelli ricorda Rialti: "Ciccio era la Fiorentina, ci ha fatto un brutto scherzo, mi manca"
07 aprile 2020 21:39
Ranieri: "Con Rialti subito sintonia, voleva che tornassi a Firenze. Lo chiamavo "Trichecone mio""
06 aprile 2020 21:50
Corvino: "Rialti era unico nello scrivere di Fiorentina. Vi racconto quando si scusò su Osvaldo..."
06 aprile 2020 20:56
Basile, Rialti mi disse prima del crack: "Max, falliremo ripartiremo dalla C2 e risorgeremo"
06 aprile 2020 19:49
Pin: "Ciao Sandro, ti ho conosciuto nel 1982. La tua telefonata a casa non era mai banale"
06 aprile 2020 19:32
Iachini ricorda Rialti: "Lo conoscevo da 31 anni. Da lui accettavi qualunque critica"
06 aprile 2020 19:02
(FOTO): La Curva Fiesole omaggia Rialti: "Eri un'eccezione, sempre leale. Ci mancherai Ciccio"
06 aprile 2020 18:55
(FOTO): Mencucci ricorda Rialti: "Univa i sentimenti alle sue competenze. Mancherà a tutti noi tifosi viola"
06 aprile 2020 18:11
De Magistris: "Firenze non è più quella che conoscevo e di cui andavo orgoglioso. Su Rialti..."
06 aprile 2020 16:19
L'addio di ADV a Rialti: "Io e Diego lo ricordiamo con affetto e stima. Firenze perde un grande uomo"
06 aprile 2020 15:07
(FOTO): Il saluto di Frey a Rialti: "RIP Ciccio... sei stato un grande giornalista dal cuore viola"
06 aprile 2020 12:43
L'addio di Nardella a Rialti: "Firenze perde un acuto e appassionato giornalista del mondo viola"
06 aprile 2020 12:32
Il Corriere dello Sport omaggia Rialti: "Per lui il cielo aveva un solo colore". A Joe Barone disse...
06 aprile 2020 08:25
Antognoni ricorda Rialti sui social: "Ciao Sandro, mi hai sempre aiutato nei momenti difficili"
06 aprile 2020 00:50
Labaroviola piange la scomparsa di Alessandro Rialti. Aveva 69 anni
05 aprile 2020 22:21
Rialti: "La Fiorentina in ginocchio. Un disastro di mister Montella e tutta la squadra viola"
01 dicembre 2019 11:09
Rialti: "Al Franchi un pomeriggio da... piccolo miracolo. Una Fiorentina che pare... grandissima"
15 settembre 2019 13:19
"Non è scontato che Chiesa se ne vada ma arriveranno offerte indecenti da parte..."
20 dicembre 2018 12:40
Rialti: "Spero che i DV trovino un industriale a cui vendere. Con loro non esiste più futuro"
10 dicembre 2018 20:16
Rialti rivela: "Corvino non ha più soldi. La proprietà ha fatto intendere che non comprerà mai colpi".
27 luglio 2018 19:41
Fiorentina quanti miracoli: reazione dopo Astori e mercato di Corvino da applausi
09 maggio 2018 11:24
Rialti su Stadio: "La Fiorentina gioca con il cuore e la Spal merita rispetto. Bene la difesa e Dabo"
16 aprile 2018 09:23
Rialti: "I DV pronti a vendere la Fiorentina se ci sarà un candidato, ma con precise qualità..."
21 dicembre 2017 09:08
Rialti: "La distanza fra i Della Valle e la Fiorentina si è fatta siderale e forse definitiva"
08 dicembre 2017 13:31
Rialti: "Solo se i Della Valle torneranno a spendere nella Fiorentina saranno credibili. In caso contrario..."
01 dicembre 2017 16:11
Rialti: "Situazione triste in casa Fiorentina. I Della Valle hanno lasciato sola la squadra. I tifosi..."
10 novembre 2017 15:05
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