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Notizie Rialti Fiorentina

Associazione stampa toscana: "Nuova targa al Franchi in onore di Ciccio Rialti"

19 gennaio 2023 20:25

Il sindaco Nardella svela la targa in onore di Ciccio Rialti in tribuna stampa, applausi da tutto lo stadio

09 novembre 2022 20:16

Domani prima di Fiorentina-Salernitana, la tribuna stampa verrà intitolata a Rialti

08 novembre 2022 08:09

Commisso: "Ho lo stesso sogno di Rialti, lo scudetto della Fiorentina. Non capivo perché era sempre il primo..."

15 ottobre 2020 18:49

Spalletti: "Rialti mi disse 《Non sei pronto per venire alla Fiorentina》. Ti motivava anche senza complimenti"

15 ottobre 2020 18:26

Prandelli: "Rialti? Orgoglio fiorentino. Magari la Fiorentina potrà ricordarlo con una grande vittoria"

10 aprile 2020 22:53

Pierguidi: "Calcio storico una festa di popolo. No alle porte chiuse. Ipotesi slittamento 2021.."

09 aprile 2020 21:00

Prandelli ricorda Rialti: "Ciccio era la Fiorentina, ci ha fatto un brutto scherzo, mi manca"

07 aprile 2020 21:39

Ranieri: "Con Rialti subito sintonia, voleva che tornassi a Firenze. Lo chiamavo "Trichecone mio""

06 aprile 2020 21:50

Corvino: "Rialti era unico nello scrivere di Fiorentina. Vi racconto quando si scusò su Osvaldo..."

06 aprile 2020 20:56

Basile, Rialti mi disse prima del crack: "Max, falliremo ripartiremo dalla C2 e risorgeremo"

06 aprile 2020 19:49

Pin: "Ciao Sandro, ti ho conosciuto nel 1982. La tua telefonata a casa non era mai banale"

06 aprile 2020 19:32

Iachini ricorda Rialti: "Lo conoscevo da 31 anni. Da lui accettavi qualunque critica"

06 aprile 2020 19:02

(FOTO): La Curva Fiesole omaggia Rialti: "Eri un'eccezione, sempre leale. Ci mancherai Ciccio"

06 aprile 2020 18:55

(FOTO): Mencucci ricorda Rialti: "Univa i sentimenti alle sue competenze. Mancherà a tutti noi tifosi viola"

06 aprile 2020 18:11

De Magistris: "Firenze non è più quella che conoscevo e di cui andavo orgoglioso. Su Rialti..."

06 aprile 2020 16:19

L'addio di ADV a Rialti: "Io e Diego lo ricordiamo con affetto e stima. Firenze perde un grande uomo"

06 aprile 2020 15:07

(FOTO): Il saluto di Frey a Rialti: "RIP Ciccio... sei stato un grande giornalista dal cuore viola"

06 aprile 2020 12:43

L'addio di Nardella a Rialti: "Firenze perde un acuto e appassionato giornalista del mondo viola"

06 aprile 2020 12:32

Il Corriere dello Sport omaggia Rialti: "Per lui il cielo aveva un solo colore". A Joe Barone disse...

06 aprile 2020 08:25

Antognoni ricorda Rialti sui social: "Ciao Sandro, mi hai sempre aiutato nei momenti difficili"

06 aprile 2020 00:50

Labaroviola piange la scomparsa di Alessandro Rialti. Aveva 69 anni

05 aprile 2020 22:21

Rialti: "La Fiorentina in ginocchio. Un disastro di mister Montella e tutta la squadra viola"

01 dicembre 2019 11:09

Rialti: "Al Franchi un pomeriggio da... piccolo miracolo. Una Fiorentina che pare... grandissima"

15 settembre 2019 13:19

"Non è scontato che Chiesa se ne vada ma arriveranno offerte indecenti da parte..."

20 dicembre 2018 12:40

Rialti: "Spero che i DV trovino un industriale a cui vendere. Con loro non esiste più futuro"

10 dicembre 2018 20:16

Rialti rivela: "Corvino non ha più soldi. La proprietà ha fatto intendere che non comprerà mai colpi".

27 luglio 2018 19:41

Fiorentina quanti miracoli: reazione dopo Astori e mercato di Corvino da applausi

09 maggio 2018 11:24

Rialti su Stadio: "La Fiorentina gioca con il cuore e la Spal merita rispetto. Bene la difesa e Dabo"

16 aprile 2018 09:23

Rialti: "I DV pronti a vendere la Fiorentina se ci sarà un candidato, ma con precise qualità..."

21 dicembre 2017 09:08

Rialti: "La distanza fra i Della Valle e la Fiorentina si è fatta siderale e forse definitiva"

08 dicembre 2017 13:31

Rialti: "Solo se i Della Valle torneranno a spendere nella Fiorentina saranno credibili. In caso contrario..."

01 dicembre 2017 16:11

Rialti: "Situazione triste in casa Fiorentina. I Della Valle hanno lasciato sola la squadra. I tifosi..."

10 novembre 2017 15:05

Rialti: "Ad ogni mercato i Della Valle devono recuperare 25 milioni di euro. Questa squadra può arrivare sesta"

21 agosto 2017 20:57

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