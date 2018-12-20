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"Non è scontato che Chiesa se ne vada ma arriveranno offerte indecenti da parte..."

Un passaggio delle parole di Alessandro Rialti al Corriere dello Sport Stadio: “Federico vuol ancora restare in viola oppure sente già la forte tentazione dei tanti pretendenti al suo acquisto? Silenz...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2018 12:40
"Non è scontato che Chiesa se ne vada ma arriveranno offerte indecenti da parte..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Un passaggio delle parole di Alessandro Rialti al Corriere dello Sport Stadio: “Federico vuol ancora restare in viola oppure sente già la forte tentazione dei tanti pretendenti al suo acquisto? Silenzio, Federico ha detto in più occasione che non intende parlare di mercato. Lo stesso sta facendo papà Enrico. Ma esiste una speranza che possa restare? Pure all’interno dell’ambiente viola si respira aria pesante. Non saranno certo i Della Valle a fare la prima mossa, ma per Chiesa arriveranno, presto, offerte pesanti, quasi indecenti. Idem al ragazzo, con possibilità di di ingaggi con cifre doppie se non addirittura triple rispetto a quello che stanno pagando i viola anche con annessi eventuali premi. Insomma è quasi impossibile per i viola competere con le proposte che si sussurrano da varie parti, si parla di Juve, Napoli, Inter, calcio britannico, francese e tedesco. Comunque sarà una battaglia, fermo restando che la risposta definitiva dovrà darla, alla fine, proprio Federico”.

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