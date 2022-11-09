Il sindaco Nardella svela la targa in onore di Ciccio Rialti in tribuna stampa, applausi da tutto lo stadio

Omaggiato prima dell'inizio di Fiorentina-Salernitana il giornalista Alessandro Rialti, dal sindaco Nardella parole di affetto sincero

Un bel momento nel pre partita di Fiorentina-Salernitana, in tribuna stampa è stata svelata la targa in onore di Alessandro Rialti, giornalista scomparso il 5 aprile del 2020 e simbolo del giornalismo fiorentino. Nei maxi schermi dello stadio è stato proiettato il volto di Rialti con conseguenti applausi da tutto lo stadio Franchi. A presenziare l'iniziativa c'è stato il sindaco di Firenze Dario Nardella: "Lo stadio è famiglia e su questo il nostro grande Ciccio ne è stato il principale artefice". Ecco il video

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LE PAROLE DI JOVIC

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