Domani prima di Fiorentina-Salernitana, la tribuna stampa verrà intitolata a Rialti
La tribuna stampa della Fiorentina sarà intitolata a Rialti
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2022 08:09
Domani, mercoledì 9 novembre, prima della partita tra Fiorentina e Salernitana, la tribuna stampa dello stadio Artemio Franchi verrà intitolata ad Alessandro Rialti, storico cronista del Corriere dello Sport Stadio, scomparso il 5 aprile 2020. Lo scrive La Nazione.
LEGGI ANCHE, ADANI IRONIZZA: “PEDRO AL MONDIALE CON IL BRASILE, ERA A FIRENZE, MANDATO A CASA PERCHÈ DEFINITO SCARSO”
https://www.labaroviola.com/adani-ironizza-pedro-al-mondiale-con-il-brasile-era-a-firenze-mandato-a-casa-perche-definito-scarso/191642/