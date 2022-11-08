Labaro Viola

Domani prima di Fiorentina-Salernitana, la tribuna stampa verrà intitolata a Rialti

La tribuna stampa della Fiorentina sarà intitolata a Rialti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2022 08:09
Domani prima di Fiorentina-Salernitana, la tribuna stampa verrà intitolata a Rialti - Rialti
Rialti
Rassegna Stampa
Fiorentina
Rialti
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 22.10.2022, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Domani, mercoledì 9 novembre, prima della partita tra Fiorentina e Salernitana, la tribuna stampa dello stadio Artemio Franchi verrà intitolata ad Alessandro Rialti, storico cronista del Corriere dello Sport Stadio, scomparso il 5 aprile 2020. Lo scrive La Nazione. 

LEGGI ANCHE, ADANI IRONIZZA: “PEDRO AL MONDIALE CON IL BRASILE, ERA A FIRENZE, MANDATO A CASA PERCHÈ DEFINITO SCARSO”

https://www.labaroviola.com/adani-ironizza-pedro-al-mondiale-con-il-brasile-era-a-firenze-mandato-a-casa-perche-definito-scarso/191642/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok