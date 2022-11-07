Adani ironizza: "Pedro al mondiale con il Brasile, era a Firenze, mandato a casa perchè definito scarso"

Pedro, attaccante del Flamengo classe 1997 è stato convocato dal Brasile per il mondiale in Qatar, ne ha parlato anche Lele Adani

Nel corso della Bobo Tv, in diretta su Twitch, Lele Adani ha commentato la notizia della convocazione con il Brasile di Pedro per il mondiale, queste le sue parole sull'attaccante comprato dalla Fiorentina nel 2019 e poi rispedito al mittente solo dopo pochi mesi, a gennaio del 2020:

"Pedro era quello che stava a Firenze, alla Fiorentina l'hanno preso e poi definito scarso subito, infatti dopo ha vinto la Libertadores" ironizza Adani, che poi aggiunge: "Lo ha chiamato perchè Pedro può servire negli ultimi minuti delle partite quando poi c'è da buttare una palla dentro perchè sei sotto. Non va a fare il titolare chiaramente"

IL VIDEO DEL GOL DI NICO GONZALEZ IN ALLENAMENTO

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