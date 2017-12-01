Rialti: "Solo se i Della Valle torneranno a spendere nella Fiorentina saranno credibili. In caso contrario..."
Alessandro Rialti, giornalista del Corriere dello Sport Stadio, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: "Se i Della Valle torneranno ad investire nella Fiorentina allora potranno tornare ad av...
Alessandro Rialti, giornalista del Corriere dello Sport Stadio, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: "Se i Della Valle torneranno ad investire nella Fiorentina allora potranno tornare ad avere credibilità con i tifosi viola e con il calcio in generale. Servono i fatti, la Fiorentina quest'anno può riempire di contenuti il campionato lanciando giovani, ponendo delle basi, cercando continuità. Ma se a fine anno si dovessero vendere di nuovo calciatori importanti, allora si distruggerebbe tutto di nuovo come fatto quest'estate"