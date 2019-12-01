Rialti: "La Fiorentina in ginocchio. Un disastro di mister Montella e tutta la squadra viola"

Ecco cosa ha scritto il giornalista Rialti al Corriere dello Sport: "La Fiorentina in ginocchio, battuta nettamente da un fantastico Lecce. Un disastro di mister Vincezo Montella. La squadra esce pien...

Ecco cosa ha scritto il giornalista Rialti al Corriere dello Sport: "La Fiorentina in ginocchio, battuta nettamente da un fantastico Lecce. Un disastro di mister Vincezo Montella. La squadra esce piena di fischi e ora il tecnico viola sente bruciare la sua panchina. E intorno alla città rimbalza il nome di Prandelli con Batistuta come vice oppure il nome di Gattuso. I prossimi giorni saranno sicuramente decisivi e sarà Commisso a dire l’ultima parola. La Fiorentina ha ottenuto un punto nelle ultime quattro gare. Un disastro e da oggi inizierà il processo ad allenatore e a tutta la squadra".