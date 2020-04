Tutta la redazione di Labaroviola si stringe nel piangere Alessandro Rialti scomparso oggi all’età di 69 anni. Rialti era una delle prime firme del Corriere Dello Sport – Stadio.

Non verrà allestita nessuna camera ardente e non ci saranno esequie per via delle disposizioni sanitarie per far fronte al Covid-19.

Tutta la redazione porge le più sentite condoglianze alla famiglia e tutti i cari di Alessandro.