Rialti: "Spero che i DV trovino un industriale a cui vendere. Con loro non esiste più futuro"

Sandro Rialti, noto giornalista, è intervenuto come ospite al Pentasport di Radio Bruno: "Spero a Natale, come regalo, i Della Valle possano trovare un industriale, possano vendere la Fiorentina alla...

Sandro Rialti, noto giornalista, è intervenuto come ospite al Pentasport di Radio Bruno: "Spero a Natale, come regalo, i Della Valle possano trovare un industriale, possano vendere la Fiorentina alla cifra che vogliono loro e se ne vadano, tanto ormai qui non c’è più futuro. Questo è un amore impossibile, è una situazione che va chiusa, bisogna che tutte le parti in causa possano trovare un addio lieve e affettuoso senza contestazioni, perché questo clima non aiuta. Nessuno ha voglia di questo clima e credo che a questo punto l'unica speranza sia un cambio di proprietà".