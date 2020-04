Ecco le parole rilasciate ai microfoni di Radio Bruno Toscana da Beppe Iachini: “Oggi è una giornata triste, ci ha lasciato una persona eccezionale. Rialti era un professionista ed una persona seria. Lo conoscevo da 31 anni. Da lui accettavi qualunque critica perchè sapeva farlo garbatamente. Era molto rispettato dai suoi colleghi, tutti gli volevano bene. Grave perdita per la famiglia viola. Sarà difficile non sentire la sua domanda alla prossima conferenza stampa, sempre corretto. Dispiace non poterlo salutare come merita”.