Cesare Prandelli, ex allenatore viola ricorda a Radio Bruno Toscana Alessandro Rialti: “Ciccio mi manca, ci ha fatto un brutto scherzo. Non potevo non parlare di lui, è stato un amico. Abbiamo litigato ma poi facevamo sempre pace. Ciccio era la Fiorentina con la sua ironia ed intelligenza. Ogni volta che entravo in sala stampa guardavo sempre se c’era. La Fiorentina era la cosa già importante della sua vita. Gli vorrò bene per sempre”.