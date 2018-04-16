Rialti su Stadio: "La Fiorentina gioca con il cuore e la Spal merita rispetto. Bene la difesa e Dabo"

Rialti su Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, analizza Fiorentina-Spal. Questo un breve estratto:“Quasi trentamila al Franchi, la Fiorentina acerba ma coraggiosa piace e merita il...

Rialti su Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna, analizza Fiorentina-Spal. Questo un breve estratto:

“Quasi trentamila al Franchi, la Fiorentina acerba ma coraggiosa piace e merita il tifo annunciato ancora una volta dagli ultrà. E i ragazzi di Pioli giocano davvero con il cuore. Lo svolgimento è chiaro. Attaccano a ritmo sparatissimo all’inizio i viola, stanno strettissimi i ragazzi della Spal. Netto il dominio della Fiorentina, soffocante nel primo tempo, poi scemando. Merita comunque grande rispetto la Spal. Perché ha sofferto, però ha retto, magari le è mancato un po’ di coraggio in più, ma con la sua dose abbondante di provincialismo e modestia ha tenuto testa. La Fiorentina ha onorato il ruolo. Precisi e senza sbafature i difensori, applausi a Dabo, il migliore”