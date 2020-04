Gianni De Magistris ex pallanuotista, ha ricordato Sandro Rialti su Radio Bruno:”Firenze non è più quella che conoscevo io. Sono fiorentino fino all’osso, nato a Campo di Marte, ma adesso Firenze mi sembra diventata carente in tante e tante cose, quando noi eravamo abituati a primeggiare. Il problema è in ambito sociale, Firenze non è più quella che conoscevo, di cui andavo orgoglioso. Rialti? Era un cantore, non un giornalista. Mi sembra una definizione più corretta. Lui era un amante di Firenze”.