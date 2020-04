Ecco alcuni estratti dell’intervista di Cesare Prandelli a TMW:

“Da lontano, le cose riportate non danno il senso giusto. Sto vivendo con dolore, preoccupazione ed ansia. Ogni volta che arriva una telefonata da Orzinuovi sono sempre preoccupato. Io personalmente sono stato fortunato, perché ero lì due giorni prima che chiudesse tutto, poi son dovuto venire a Firenze per un appuntamento di lavoro e son rimasto qui. A Orzinuovi c’è una situazione strana, ci sono troppi morti e ho sentito dei racconti strazianti. In Cina avevano chiuso 50 milioni di persone, in questo momento non voglio fare polemica, ma dico che noi tra Orzinuovi e Bergamo eravamo tutti convinti che ci sarebbe stata la zona rossa. Parlavo con il sindaco e tutti aspettavano la chiusura, eravamo preparati, poi però è successo quel che successo. Quando arriva uno tsunami così difficilmente riesci a organizzare tutto”.

Un ricordo per Rialti?

“Ciccio ci ha fatto un brutto scherzo. Per me è stato un amico e un consigliere, abbiamo discusso e litigato ma due ore si faceva pace. Per me è stato la Fiorentina, la prima cosa che capivi era che fosse un tifoso viola. Non amava la tattica, i cambi e non-cambi ma rappresentava l’orgoglio fiorentino. Accettare le sfide impossibili, con la mentalità di poterle vincere. Nel calcio niente è impossibile, magari la Fiorentina potrà ricordare Alessandro con una grande vittoria”.

Tuttomercatoweb.com