Rialti: "Al Franchi un pomeriggio da... piccolo miracolo. Una Fiorentina che pare... grandissima"

Queste alcune parole di Alessandro Rialti al al Corriere dello Sport: "Il Franchi resta acceso, è un pomeriggio da... piccolo miracolo. Grande non è possibile, ma i fiorentini sono orgogliosi, soddisf...

A cura di Redazione Labaroviola 15 settembre 2019 13:19

Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole

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