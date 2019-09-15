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Rialti: "Al Franchi un pomeriggio da... piccolo miracolo. Una Fiorentina che pare... grandissima"

Queste alcune parole di Alessandro Rialti al al Corriere dello Sport: "Il Franchi resta acceso, è un pomeriggio da... piccolo miracolo. Grande non è possibile, ma i fiorentini sono orgogliosi, soddisf...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2019 13:19
Rialti: "Al Franchi un pomeriggio da... piccolo miracolo. Una Fiorentina che pare... grandissima" - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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Queste alcune parole di Alessandro Rialti al al Corriere dello Sport: "Il Franchi resta acceso, è un pomeriggio da... piccolo miracolo. Grande non è possibile, ma i fiorentini sono orgogliosi, soddisfatti, almeno in questa occasione vedono una Fiorentina che pare… grandissima. Per il Franchi è viola la regina, finisce tra gli applausi. Niente insulti, giornata di tifo, di grande tifo.

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