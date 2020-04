Queste le parole rilasciate da Pantaleo Corvino, ex direttore sportivo della Fiorentina su Alessandro Rialti a Radio Bruno Toscana: “Era unico, era tifoso viola, giornalista, ultras e professionista. Dopo 10 anni a Firenze eravamo diventati amici, ci rispettavamo. Anche Mario Ciuffi era unico per fare il tifoso e per parlare di Fiorentina. Ciccio, era unico nello scrivere del mondo viola. Sono una coppia bellissima. Quando ho saputo della sua scomparsa mi è subito venuta in mente una cosa… in conferenza stampa la sua domanda era sempre la prima. Dopo la cessione di Toni sul giornale scrisse: “Da Toni a Osvaldo…” lo attaccai per quel titolo, poi qualche mese dopo mi chiese scusa…”