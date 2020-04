Queste le parole rilasciate da Claudio Ranieri ex allenatore della Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Ci siamo conosciuti nel 1993 e subito siamo entrati in sintonia con lui e Polverosi. Come amico mi voleva bene e mi stimava, nel 2012 faceva il tifo affinché tornassi a Firenze. Rui Costa? Era un discorso tattico, ci rimaneva male quando lo sostituivo, lo facevo perchè era stanco ma la stampa non lo capiva. Lo chiamavo “Trichecone mio”, ci sono rimasto male quando ho saputo della sua scomparsa, scherzavamo sempre. Perdo un amico oltre che un giornalista”.