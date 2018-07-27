Rialti rivela: "Corvino non ha più soldi. La proprietà ha fatto intendere che non comprerà mai colpi".

Il giornalista Alessandro Rialti a Radio Bruno: "I tempi sono stretti e Corvino si trova bloccato senza soldi freschi. Dovrebbero arrivare quelli di Rebic o di una possibile cessione di Saponara per t...

Il giornalista Alessandro Rialti a Radio Bruno: "I tempi sono stretti e Corvino si trova bloccato senza soldi freschi. Dovrebbero arrivare quelli di Rebic o di una possibile cessione di Saponara per tornare sul mercato e comprare un esterno d'attacco. Abbiamo tenuto i giovani migliori ma mi aspettavo 2-3 colpi importanti per completare la squadra. La proprietà però ci ha fatto intendere che non farà questo passo e che non lo farà mai".