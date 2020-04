La Curva Fiesole ha voluto omaggiare Alessandro Rialti, storica penna viola scomparsa ieri:

“Ciao Ciccio… Non avremmo voluto scrivere queste righe.

Se nel nostro mondo la categoria professionale di cui facevi parte non riscuote particolari simpatie, per usare un eufemismo, tu eri un’eccezione. Eri diverso.

Un uomo vero, come vera e profonda la tua fede viola, della cui storia sei stato testimone, cronista e custode.

Non scorderemo le tue prese di posizione per difendere i “ragazzi della curva” e neanche le poche volte in cui non eravamo d’accordo e ce lo dicevi con il tuo piglio cazzuto ma sempre leale.

Ci piace pensare che adesso da lassù, insieme a Davide e a tutti i ragazzi della curva che non ci sono più, continuerai a tifare la tua Fiorentina e a sostenerci come hai sempre fatto.

Ci mancherai Ciccio.

Con tutto il cuore la tua Curva.

Unonoveduesei

Curva Fiesole“.