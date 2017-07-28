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Tutti i dettagli del passaggio di Matias Vecino all'Inter. Contratto da 3 milioni di euro per quattro anni

Dalla prossima settimana Vecino sarà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Alla Fiorentina 24 milioni di euro subito

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 16:45
Tutti i dettagli del passaggio di Matias Vecino all'Inter. Contratto da 3 milioni di euro per quattro anni - Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Moena, Ritiro della Fiorentina 16.07.2017, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ogni tessera è ormai al proprio posto, Vecino e l'Inter sono ormai pronti a dirsi ufficialmente sì. Definiti tutti i dettagli del nuovo contratto che andrà a firmare il centrocampista classe '91, grazie anche al lavoro dell'avvocato Rodella, occupatosi di tutti gli aspetti burocratici compresi i diritti d'immagine.

Vecino percepirà 3 milioni di euro per i prossimi quattro anni, un accordo totale che verrà ratificato all'inizio della settimana prossima quando il calciatore, assistito da Alessandro Lucci, sosterrà le visite mediche per poi firmare il nuovo contratto. Alla Fiorentina, come già noto, andrà l'intero importo della clausola di risoluzione che ammonta a 24 milioni di euro.
Gianlucadimarzio.com

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