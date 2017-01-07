I REALI MOTIVI DEL RINVIO DI PESCARA-FIORENTINA. LA DATA DEL RECUPERO...

Da dove nasce la saggia decisione di rinviare la partita tra Pescara e Fiorentina. Intanto emerge la data del possibile recupero di campionato

La decisione è arrivata intorno alle ore 12 e presa direttamente dalla questura di Pescara dopo che lo stesso comune e la protezione civile avevano fatto sapere che il rinvio sarebbe stato preferito. Da qui la decisione ufficiale della Lega Calcio di serie A di rinviare la gara a data da destinarsi. Data che dovrebbe essere mercoledì 18 gennaio, ma per questo bisognerà attendere ancora qualche giorno per avere una decisione ferma e decisa.

Come visto se la gara non si giocherà non è dipeso dalle condizioni del terreno di gioco (in ottime condizioni) ma semplicemente per ragione di ordine pubblico. Nel capoluogo abruzzese sono caduti 10 centimetri di neve e c'è molto ghiaccio in città, fenomeno atmosferico che non permette il circolare in totale sicurezza dei mezzi di trasporto. Molti problemi ci sono anche per i treni in arrivo e in partenza da Pescara dato che i binari sono ghiacciati e ci sono treni che hanno scelto di non partire per evitare qualsiasi tipo di eventuale pericolo. Indubbiamente un evento che chiama a raccolta più di 10 mila persone in un solo luogo avrebbe fatto aumentare aumento dismisura il pericolo di incidenti e rischi per tutti coloro si mettevano in viaggio verso lo stadio tra l'altro in una città non preparata a questo tipo di evento atmpsferico che si verifica pochissime volte specie di una questa portata così maiuscola. Da qui la saggia decisione di rinviare la partita.

Flavio Ognissanti