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Per Hagi non solo il Pescara: adesso si fanno avanti anche Empoli ed Ascoli

Il Qs-La Nazione afferma che Ianis Hagi piace non soltanto al Pescara, in ottica mercato di gennaio. Infatti, si sarebbero fatti avanti anche Ascoli ed Empoli. Al giovane rumeno ed a suo padre andrà b...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2017 16:48
Per Hagi non solo il Pescara: adesso si fanno avanti anche Empoli ed Ascoli - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Hagi
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Il Qs-La Nazione afferma che Ianis Hagi piace non soltanto al Pescara, in ottica mercato di gennaio. Infatti, si sarebbero fatti avanti anche Ascoli ed Empoli. Al giovane rumeno ed a suo padre andrà bene la destinazione in serie B? O preferirà un ritorno in Romania. Nodi di mercato che si apprestano ad essere sciolti non appena la finestra invernale si aprirà. Con una certezza, però: Ianis se ne andrà altrove, probabilmente in prestito.

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