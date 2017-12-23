Per Hagi non solo il Pescara: adesso si fanno avanti anche Empoli ed Ascoli
Il Qs-La Nazione afferma che Ianis Hagi piace non soltanto al Pescara, in ottica mercato di gennaio. Infatti, si sarebbero fatti avanti anche Ascoli ed Empoli. Al giovane rumeno ed a suo padre andrà b...
A cura di Redazione Labaroviola
23 dicembre 2017 16:48
Il Qs-La Nazione afferma che Ianis Hagi piace non soltanto al Pescara, in ottica mercato di gennaio. Infatti, si sarebbero fatti avanti anche Ascoli ed Empoli. Al giovane rumeno ed a suo padre andrà bene la destinazione in serie B? O preferirà un ritorno in Romania. Nodi di mercato che si apprestano ad essere sciolti non appena la finestra invernale si aprirà. Con una certezza, però: Ianis se ne andrà altrove, probabilmente in prestito.