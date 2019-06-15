Il Pescara vuole in prestito Sottil per un altro anno
Dopo le buonissime prestazioni del giovane calciatore Riccardo Sottil con il Pescara in Serie B, la squadra abruzzese sta provando a convincere i viola proprietari del cartellino del classe '99 per te...
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2019 00:58
Dopo le buonissime prestazioni del giovane calciatore Riccardo Sottil con il Pescara in Serie B, la squadra abruzzese sta provando a convincere i viola proprietari del cartellino del classe '99 per tenerlo un altro anno in prestito. Il ragazzo nella stagione appena conclusa ha collezionato 12 presenze ed 1 goal.
GianlucaDiMarzio.com