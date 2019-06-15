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Il Pescara vuole in prestito Sottil per un altro anno

Dopo le buonissime prestazioni del giovane calciatore Riccardo Sottil con il Pescara in Serie B, la squadra abruzzese sta provando a convincere i viola proprietari del cartellino del classe '99 per te...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2019 00:58
Il Pescara vuole in prestito Sottil per un altro anno - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sottil
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sottil
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Dopo le buonissime prestazioni del giovane calciatore Riccardo Sottil con il Pescara in Serie B, la squadra abruzzese sta provando a convincere i viola proprietari del cartellino del classe '99 per tenerlo un altro anno in prestito. Il ragazzo nella stagione appena conclusa ha collezionato 12 presenze ed 1 goal.

 

GianlucaDiMarzio.com

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