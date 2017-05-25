Fiorentina-Pescara affidata a Martinelli, per lui sarà la prima direzione in Serie A

Il fischietto della sezione di Roma 2 sarà coadiuvato dagli assistenti De Meo e Sechi

La 38ª ed ultima giornata del campionato di Serie A vedrà opposte, allo stadio "Franchi", la Fiorentina di Paulo Sousa ed il Pescara di Zdeněk Zeman, già matematicamente retrocesso in Serie B. Il posticipo di domenica sera sarà diretto dall'arbitro Daniele Martinelli. Il fischietto della sezione di Roma 2, alla prima direzione in Serie A, sarà coadiuvato dagli assistenti De Meo e Sechi, mentre gli addizionali saranno Massa e Pasqua ed il IV uomo Dobosz.