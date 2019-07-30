Montella conferma Sottil ma il Pescara continua a sperare. Presto un nuovo incontro tra Pradè e il calciatore

Secondo quanto riporta La Nazione, Riccardo Sottil tra Moena e la tournée americana ha convinto Vincenzo Montella rientrando così nella lista dei confermati. A questo punto però saranno decisivi gli s...

Secondo quanto riporta La Nazione, Riccardo Sottil tra Moena e la tournée americana ha convinto Vincenzo Montella rientrando così nella lista dei confermati. A questo punto però saranno decisivi gli sviluppi di mercato e la volontà del giovane che è a caccia di continuità. Potrebbe quindi riabbracciare il Pescara che ha richiesto il calciatore dopo il prestito della scorsa stagione. Presto ci sarà un nuovo incontro tra Pradè e Sottil.