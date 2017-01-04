Corvino tra dubbi e ironia: “Vogliono farci la festa, con il Pescara massima concentrazione”

Pantaleo Corvino, all’uscita dal centro sportivo, ha tentanto di smorzare la tensione che in questi giorni circola nell’ambiente fiorentino ed ha messo anche in guardia in vista della partita sul campo del Pescara che aprirà il 2017 della Fiorentina. Il tutto facendo ricorso ad alcune curiose metafore, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio: “Ci vogliono fare la festa. Occhio alla gara post vacanze, ricordiamoci del passato. Serve massima concentrazione”.

Ha proseguito concedendo un commento anche sul mercato appena iniziato: “Il mercato partorirà criceti e non montagne”.