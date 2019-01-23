Sky, accordo Fiorentina-Pescara per Sottil. Il baby viola in serie B per crescere. La formula
Secondo quanto riportato dall'emittente satellitare Skysport, il giocatore della Fiorentina, Riccardo Sottil, sarebbe vicinissimo dal prestito al Pescara. Probabile esperienza in Serie B quindi per l'...
A cura di Redazione Labaroviola
23 gennaio 2019 21:36
Secondo quanto riportato dall'emittente satellitare Skysport, il giocatore della Fiorentina, Riccardo Sottil, sarebbe vicinissimo dal prestito al Pescara. Probabile esperienza in Serie B quindi per l'esterno figlio d'arte, mancano solo i dettagli per l'ufficialità. Un innesto di grandi speranze per gli abruzzesi, al momento terzi in classifica.