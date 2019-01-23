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Sky, accordo Fiorentina-Pescara per Sottil. Il baby viola in serie B per crescere. La formula

Secondo quanto riportato dall'emittente satellitare Skysport, il giocatore della Fiorentina, Riccardo Sottil, sarebbe vicinissimo dal prestito al Pescara. Probabile esperienza in Serie B quindi per l'...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 gennaio 2019 21:36
Sky, accordo Fiorentina-Pescara per Sottil. Il baby viola in serie B per crescere. La formula - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sottil
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Sottil
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Secondo quanto riportato dall'emittente satellitare Skysport, il giocatore della Fiorentina, Riccardo Sottil, sarebbe vicinissimo dal prestito al Pescara. Probabile esperienza in Serie B quindi per l'esterno figlio d'arte, mancano solo i dettagli per l'ufficialità. Un innesto di grandi speranze per gli abruzzesi, al momento terzi in classifica.

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