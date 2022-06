Blitz della Guardia di Finanza e della Polizia nel ritiro dell’Italia Under 21, arrestato dirigente Figc

GROTTAMMARE – Tutto ci si sarebbe aspettato meno che vedere la polizia effettuare un blitz, a Grottammare, nel bel mezzo del ritiro della Nazionale Under 21 per effettuare due arresti. Pochi minuti prima delle 7 di questa mattina, infatti, personale della Squadra Mobile del capoluogo abruzzese ha raggiunto l’hotel Parco dei Prinicipi di Grottammare per prelevare Vincenzo Marinelli, ex presidente del Pescara Calcio e attuale dirigente della Figc, in particolar modo nel settore delle Nazionali giovanili, e il suo collaboratore Graziano Canonico. I motivi dell’arresto, a quanto si apprende, non c’entrerebbe nulla con il mondo sportivo ma riguardano invece la sanità, in particolar modo quella pescarese. I reati ipotizzati dalla Procura riguardano infatti una inchiesta nel 2021 con molti indagati in merito a corruzione e turbativa d’asta per appalti nella sanità abruzzese. Lo scrive il Corriere Adriatico

