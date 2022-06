Retroscena Pedullà: “La Fiorentina era su Scamacca prima di prendere Piatek e Cabral, si erano parlati”

Nel corso della sua diretta consueta di ogni martedi e venerdi, dalle ore 14 in esclusiva sul canale Twitch di Passione Fiorentina, il grande esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche di Scamacca, queste le sue parole: “Su Scamacca il Sassuolo può abbassare il prezzo di 3/4 milioni, se avesse fatto gol con la nazionale il suo prezzo sarebbe salito. A gennaio era un promesso sposo dell’Inter, poi sono cambiate le cose, non ti escludo un movimento ma sarebbe l’operazione più onerosa dell’era Commisso, è un tuo sogno (riferito a Flavio Ognissanti in diretta ndr). La Fiorentina c’era su Scamacca, prima di andare su Piatek e Cabral la Fiorentina era su Scamacca, quando costava 25/30 milioni, si erano parlati due tre volte il suo agente Lucci con Barone e Pradè, hanno un ottimo rapporto ma è finita li, bisogna capire cosa fanno le altre grandi e cosa farà la Fiorentina con Piatek” conclude Pedullà.

PEDULLA’ PARLA DI BARONE