Pedullà: “Barone è un dirigente prestato al calcio, ha tutto da imparare ma pensa di sapere già tutto”

Nel corso della sua diretta consueta di ogni martedi e venerdi, dalle ore 14 in esclusiva sul canale Twitch di Passione Fiorentina, il grande esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche di Joe Barone, le sue parole: “Su Grillitsch c’è la volontà di chiudere, su Torreira è quasi chiusa al contrario, è quasi tramontata. Non ho condiviso molte cose di Commisso, e ho condiviso quasi zero di Barone, che è un dirigente prestato al calcio ma che su molte cose deve, secondo me imparare, pensa di sapere già tutto ma cosi non è, la gestione della vicenda Torreira è una gestione giusta” conclude Pedullà”

LE PAROLE DI PEDULLA’ SUL MERCATO DELLA FIORENTINA