Zeman vuole il giovane viola Bagadur, il difensore è sempre più vicino al Pescara
Bagadur, dopo il prestito al Benvenuto, è pronto a diventare il difensore centrale del nuovo Pescara di Zeman. Trattativa ai dettagli
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 02:16
Questo è quello che scrive Alfredo Pedullà sul suo sito:
"Ricardo Bagadur ha grosse possibilità di diventare uno dei difensori del nuovo Pescara di Zeman. L’incontro con la Fiorentina ha portato a un’intesa, col gradimento dell’entourage del classe ’95. Ora il Pescara deve provvedere a qualche cessione nel reparto arretrato, poi chiuderà l’operazione Bagadur"